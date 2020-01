Un Sherbrookois disparu depuis le 6 janvier

La famille de Shawn Hadlock de Sherbrooke est très inquiète.

Elle est sans nouvelle de l'homme de 43 ans depuis qu'il a quitté son domicile le 6 janvier.

Il aurait été aperçu dans la région d'Ottawa le 9 janvier vers 13 h. Shawn Hadlock ne possède pas de véhicule, il se déplace normalement en autobus.

Ce n'est pas sa première escapade, il a déjà été retrouvé à Québec après avoir quitté son domicile pendant 4 jours.

Il ne serait pas dangereux, mais il a toujours un couteau suisse sur lui.

"Il est atteint de schizophrénie et il doit recevoir une injection toutes les 3 semaines pour conserver son état de santé. Il est présentement très malade et il peut facilement se désorienter. Il souffre d'hallucinations, crie à tue-tête et se parle à lui-même." - Martin Carrier, porte-parole du SPS.