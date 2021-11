Un voilier cargo pour le torréfacteur Café William de Sherbrooke

L'entreprise sherbrookoise Café William innove encore.

Cette fois, elle annonce que les grains de café qu'elle importe de l'Amérique du Sud voyageront sur un cargo à voiles ce qui permettra de réduire considérablement l’empreinte carbone de l'entreprise qui souhaite à terme produire un café zéro émission.

Café William a profité de la présence de son partenaire Sailcargo à la Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques des Nations unies (COP26) pour annoncer son investissement.

Le voilier est actuellement en construction. Il devrait pouvoir transporter ses premiers chargements de café en 2023.

« Nous investissons depuis plusieurs années afin de repenser et de rendre durable la chaîne de valeur et cette innovation s’inscrit dans cet engagement. Notre investissement dans ce projet novateur permettra de réduire considérablement l’empreinte carbone et avec nos autres projets de produire à terme un café à zéro émission, une première dans le monde du café.» - Serge Picard, propriétaire de Café William.