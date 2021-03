Une 61e saison de ski se termine au mont Bellevue à Sherbrooke

C'est aujourd'hui que s'est terminée la 61e saison de ski au mont Bellevue, à Sherbrooke.

L'organisation a dû mettre fin aux opérations en raison de la douceur des prochains jours. Malgré tout, les skieurs et les planchistes auront pu profiter des installations un peu plus longtemps que prévu. La saison a été prolongée une semaine de plus que l'échéancier initial.

Par voie de communiqué, l'organisation a tenu à saluer les adeptes de la montagne qui ont veillé au respect des mesures sanitaires, ainsi que ses employés : « Soulignons le travail exemplaire de tous les membres du personnel qui ont dû s’ajuster aux imprévus et qui ont agi avec minutie tout au long de la saison. »

Avec la période de dégel qui est en cours, il est demandé aux usagers du Parc du Mont-Bellevue de ne pas emprunter le réseau de vélo de montagne jusqu'à nouvel ordre.