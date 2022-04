« Une classe à part », un projet écoresponsable pour les jeunes

Six écoles primaires de Bécancour, de Nicolet et de Yamaska pourront bénéficier d'un appareil technologique « Tero » capable de transformer les déchets alimentaires en fertilisant naturel.

La régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets a lancé hier le programme « Une classe à part ».

Il s'agit d'un projet pilote qui entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2022-2023, ayant pour objectif de sensibiliser les plus jeunes au compostage.

« C'est un projet unique qui a pour [but de] sensibiliser les écoliers de notre région à l'importance de réduire ses déchets, surtout au niveau alimentaire », a expliqué Joanie Pépin, coordonnatrice du programme de la régie.

Le projet rejoindra plus de 300 enfants de la région qui recevront également du matériel pédagogique incluant des capsules vidéo.



« On lance ce projet pour exactement 6 écoles qui pourront en bénéficier sur notre territoire, autant sur la MRC de Bécancour et celle de Nicolet et de Yamaska », a-t-elle ajouté.

La coordonnatrice a souligné que la mise en place de l'appareil Tero servira entre autres à susciter l'intérêt chez les jeunes et les sensibiliser quant au gaspillage alimentaire. « On l'offre gratuitement, et ils auront la possibilité de le passer de classe en classe. Donc, à la suite de leurs collations et leurs repas du dîner, ils pourront disposer les restants de leurs repas dans l'appareil. »

Des écoles seront d'ailleurs ciblées au hasard par tirage au sort.

Cette initiative écoresponsable est une première au Québec.