Une école primaire lâche le PEI

Une école primaire de la MRC de Brome-Missisquoi a dû abandonner son programme d'éducation international (PEI).

L'école Saint-Édouard de Lac-Brome n'était plus en mesure de couvrir les dépenses reliées à ce programme.

Depuis l'adoption de la Loi 12 au Québec, les écoles primaires ne peuvent plus charger de frais aux parents pour les programmes particuliers. L'école se retrouvait donc avec un manque à gagner. « C'est certain qu'il a fallu être très inventifs pour faire nos frais, explique la directrice de l'endroit », Mme Nancy Duranleau.

Collectes de fonds, subventions, sollicitations... La collaboration de plusieurs était nécessaire dans les dernières années pour faire vivre le programme. « C'est sûr que les gens se fatiguent un peu de ça et c'est sûr que ça n'a pas aidé au fait d'interrompre le programme international », croit Mme Duranleau.

Depuis l'entrée en vigueur de la Loi 12, la contribution se faisait sur une base volontaire. Or, seulement 51% des parents acceptaient de verser cette contribution. Reste que le programme nécessitait des dépenses tournant autour de 50 000$ annuellement, pour l'école.

Cela dit, tous ne voient pas négativement cette décision. « C'est très partagé. Certainement qu'on a des familles ici, dans la municipalité, qui sont déçues et c'est compréhensible. Je pense que le programme international a fait un bon bout de chemin et a apporté de belles choses à cette communauté-ci et aux enfants. Toutefois, quand on regarde la contribution volontaire, j'avais 51% des parents qui faisaient la contribution volontaire, et ça, c'est très peu » admet la directrice.

Du côté du personnel, la décision est perçue positivement selon la directrice et la proposition adoptée par le conseil d'établissement de l'école. Les enseignants constataient que le programme prenait beaucoup de temps qui ne pouvait pas être investi ailleurs. De plus, « la philosophie pédagogique exigée par le programme international ne correspond plus aux dernières recherches sur les pratiques probantes en enseignement », selon ce qu'on peut lire dans la proposition adoptée par le conseil d'établissement de l'école.

C'est donc un vent de changement qui attend l'école de 165 élèves, mais toute l'équipe de l'école semble anticiper le tout avec joie, assure Mme Duranleau.