Une enseignante de l'école du Phare arrêtée pour agression sexuelle

Une enseignante de 22 ans a été arrêtée mardi matin par le Service de police de Sherbrooke.

Elle est soupçonnée de crimes à caractère sexuel sur une personne d'âge mineur.

Au moment des faits, l'accusée était à l'emploi de l'École internationale du Phare en tant qu'enseignante suppléante.

Elle devrait comparaître mardi après-midi au palais de justice de Sherbrooke sous des accusations d'agressions sexuelles, d'exploitation sexuelle par une personne en situation d'autorité et de leurre informatique.

Elle n'est plus en fonction

Dans un communiqué publié mardi matin, le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke précise que l'enseignante n'est plus en fonction.

Le CSSRS est conscient que cette situation peut soulever des inquiétudes chez les élèves, leurs parents et les membres du personnel et que toutes les dispositions nécessaires ont été prises afin que le climat de l'école demeure propice aux apprentissages pour les élèves et que les activités éducatives de la prochaine année scolaire reprennent normalement.