Une Estrienne lauréate au concours Femmes de valeur de L'Oréal Paris

Une Estrienne se démarque au concours national Femmes de valeur de L'Oréal Paris.

La Dre Marie-Josée Dubois est la seule lauréate québécoise de l'édition 2021. Le concours "Femmes de valeur" honore l'implication communautaire de 10 femmes à travers le Canada.

La Dr Dubois est notamment honorée pour son travail auprès de l'organisme qu'elle a fondé Les Enfants GIOIA.

https://lesenfantsgioia.com/



UN ORGANISME QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

GIOIA signifie joie en italien. L'organisme offre aux enfants, ados et aux jeunes adultes atteints d'une maladie rare ou incurable (et à leur famille) d'accéder à des expériences de GIOIA par le jeu, l'apprentissage, les soins de bien-être et l'accompagnement.

Dre Marie-Josée Dubois

https://lesenfantsgioia.com/a-propos/ " Quelle merveilleuse visibilité pour GIOIA au moment où nous entamerons bientôt une campagne de financement majeure pour l'implantation de notre centre de séjour en nature pour les familles vivant avec la maladie! Je suis vraiment très touchée par cette reconnaissance qui a été initiée par mon équipe à mon insu… Pour moi, GIOIA c'est le travail acharné d'employés, d'administrateurs, de bénévoles, de merveilleuses familles bénéficiaires, de fidèles partenaires et donateurs. Si ça peut faire en sorte de rejoindre encore plus de partenaires et de donateurs à travers le Canada pour poursuivre notre mission, j'en serai d'autant plus ravie! GIOIA c'est mon projet de vie, rien de moins… "

womenofworth.lorealparis.ca/fr

UN GALA VIRTUEL À VENIR

Grâce à cette nomination, son organisme se mérite un soutien financier de 10 000 $.

La gagnante du vote du public remportera un 10 000$ supplémentaire pour sa cause.

La femme de valeur nationale choisie par le public sera dévoilée le 8 mars prochain lors d'un gala virtuel.