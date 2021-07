Une femme décédée jetée aux ordures par erreur par les autorités à Sherbrooke

Avis : le texte suivant pourrait contenir des extraits choquants.

Des policiers et pompiers de la Ville de Sherbrooke ont sorti d’un conteneur à déchet le corps d’une femme qu’ils avaient confondu avec un mannequin.

Selon les informations de Radio-Canada, vendredi dernier, des policiers et pompiers ont été appelés à se rendre au coin rues Roy et Cabana pour un possible incendie. Ces sont trois employés d'une usine à proximité qui ont appelé pour mentionner qu’un « mannequin » était la proie des flammes dans un boisé.

Après l’intervention, la question de la disposition du « mannequin » se pose. C’est finalement dans un conteneur près du poste de police du Service de police de la Ville de Sherbrooke (SPS) qu’il sera déposé.

Quelques heures plus tard, les policiers du SPS sont appelés pour une possible disparition. Devant une photo de la victime, ils constatent la ressemblance avec le « mannequin ».

Une enquête est ouverte auprès du coroner.

La Ville de Sherbrooke tiendra un point de presse aujourd’hui à 14h.

Plus de détails à venir.

Avec la collaboration de Fanny Lachance-Paquette, journaliste, Noovo Info.