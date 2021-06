Une Fête des vendanges en version pique-nique à la pointe Merry

La version traditionnelle de la Fête des vendanges Magog-Orford est repoussée à 2022.

L'organisation a pris cette décision en raison des contraintes reliées aux mesures sanitaires.

Par contre, un pique-nique gastronomique VIP est organisé à la pointe Merry, les 4 et 5 septembre.

La soirée aura lieu sous forme de souper-spectacle qui proposera un accord mets-vin avec des prestations d'artistes régionaux.

Seulement 100 tables de 4 personnes seront disponibles par soirée et l'événement sera réservé aux 18 ans et plus.

Pour le président de la Fête, monsieur Jean-Paul Scieur, " les derniers mois ont été forts productifs au niveau de notre équipe afin de trouver des approches inspirantes et sécuritaires qui nous permettraient de faire vivre notre mission, soit d'être la plateforme par excellence de la mise en valeur et la découverte de la viticulture québécoise, dans le cadre d'un événement festif, offrant aux visiteurs une expérience gourmande exceptionnelle. Les contraintes liées aux événements avec dégustations étaient nombreuses à surmonter et nous sommes fiers de notre proposition adaptée à cette situation exceptionnelle. "

Passeport Découvertes pour 20 $

Afin d'encourager l'achat local, un passeport découvertes d'environ 100 pages représentant les commerces de la région et d'ailleurs au Québec est disponible au prix de 20 $ plus les taxes.

Il sera valide du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022.

La Fête des vendanges se rendra aussi chez des vignerons et producteurs agroalimentaires afin de réaliser des entrevues et ainsi faire connaître leurs produits et leur savoir-faire.

Les entrevues, qui seront bonifiées par les interventions de la porte-parole Jessica Harnois, seront diffusées sur les médias sociaux de la Fête des vendanges.