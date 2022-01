Une interception routinière permet l'arrestation de deux trafiquants

Une intervention routinière sur la rue Wellington Sud effectuée par des agents du Service de police de Sherbrooke (SPS) a mené à l'arrestation de deux individus pour trafic de stupéfiants et possession d'armes lundi en milieu de journée.

Ce qui devait être une simple interception pour une infraction en lien avec le Code la sécurité routière s'est finalement transformée en arrestation de deux hommes âgés de 27 et 32 ans, tous deux connus des policiers de Sherbrooke. Lors de leur intervention près du 470 rue Wellington Sud, les agents du SPS ont rapidement constaté la nervosité présente chez le conducteur du véhicule et son passager.

« Dans l'habitacle, [il y avait] une bonbonne de répulsif de poivre de cayenne. Les individus sont alors menottés par sécurité », a expliqué le porte-parole du SPS, Martin Carrier.

Après une fouille complète de la voiture, les policiers ont rapidement signalé la présence d'un chargeur pour armes à feu. Par la suite, plusieurs objets ont été saisis: une arme à feu de calibre .22 et 53 balles, une balle de calibre .9 mm, une balle de calibre .12, une arme de poing à plomb, un baton de baseball ainsi qu'une veste pare-balles.

De plus, les agents ont mis la main sur 500 comprimés de méthamphétamine, du cannabis, du crack et du haschich, de même qu'une balance, de l'argent comptant et un cellulaire.

« Les deux individus de 27 et 32 ans, très bien connus des milieux policiers, vont comparaitre à la cour sous plusieurs chefs d'accusation aujourd'hui », a conclu Martin Carrier.

L'individu de 32 ans est originaire d'East Angus, tandis que celui de 27 ans n'a pas d'adresse fixe, selon le porte-parole du SPS.