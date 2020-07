Une moule zébrée trouvée dans la rivière Saint-François à Windsor

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs confirme la découverte d'une moule zébrée vivante dans la rivière Saint-François, à Windsor.

Il s'agit de la première mention de cette espèce envahissante dans cet écosystème.

La moule zébrée a été détectée dans le lac Memphrémagog en 2017, et depuis, l'espèce a colonisé la partie nord et centre du lac Memphrémagog, puis la rivière et le lac Magog.

La présence de moules zébrées dans un cours d'eau augmente la probabilité de floraison d’algues bleues.

De plus, elles causent des dommages aux embarcations et aux structures qu'elles colonisent, notamment les quais et les barrages. Elles peuvent aussi causer des blessures aux plaisanciers, telles que des coupures aux pieds.