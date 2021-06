Une nouvelle remontée mécanique pour le versant Alfred-Desrochers

Le versant Alfred-Desrochers du Mont-Orford aura une toute nouvelle remontée mécanique quadruple à l'automne.

Les travaux débuteront dans les prochains jours.

Il s'agit d'un investissement de 4,5 M$ de la Corporation Ski & Golf Mont-Orford.

Le nouvel équipement permettra de monter plus de skieurs en haut de la montagne.

L'actuelle remontée double date de 1965.

" En passant d’une remontée double à une quadruple, la capacité va croitre d’environ 60 %. La remontée sera aussi plus rapide, maximisant ainsi les descentes des skieurs et planchistes. En plus, en fonction des caractéristiques du versant, l’investissement permettra notamment de désengorger celui de Giroux Nord." - Simon Blouin, directeur général de la Corporation.