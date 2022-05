Une nouvelle succursale Au Vent du Nord ouvre ses portes

Les amateurs de bières spécialisées seront heureux d'apprendre l'ouverture d'une troisième succursale du magasin Au Vent du Nord.

Le nouveau commerce est situé dans le quartier universitaire de Sherbrooke, au 2273 rue Galt Ouest. L'entreprise a choisi de s'installer dans les anciens locaux de La Boutique du Groupe Probex.

Plusieurs mois de préparation auront été nécessaires pour permettre le déploiement du projet. « Notre spécialité, c’est de dénicher la meilleure bière au Québec et ça ne change pas, mais notre troisième boutique se distingue, notamment par la place qu’on réserve aux repas préparés qui permettent à des étudiants, des étudiantes ou des familles de trouver chez nous un souper complet et de quoi s’organiser un apéro au lieu de s’activer aux fourneaux! », soutient Émile Cardinal-Bernier, copropriétaire d'Au Vent du Nord.

Des stagiaires ont été embauchés par l'entreprise pour confectionner les mets préparés de la nouvelle division du magasin, Comme chez nous. Ils pourront également réaliser d'autres tâches connexes au quotidien du côté du magasin.

Nicolas Ratthé, copropriétaire, affirme que les stagiaires jouent un grand rôle dans le succès de son entreprise. « Au Vent du Nord, ce sont notamment les humains derrière le comptoir qui nous démarquent. Et ici, on ajoute une dimension unique à cette relation avec la clientèle. Et on est convaincus que ça profite à tout le monde », explique-t-il.