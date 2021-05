Une pêcheuse attrape une truite de 28 lbs dans le Lac Memphrémagog

Une pêcheuse de la région se souviendra longtemps de sa sortie du 8 mai sur le Lac Memphrémagog! Avec l'aide de son copain, Daphné Brunet-Vigneau a réussi à attraper une truite grise... de 28 livres!

« C'est comme un monstre. (...) Le stress était là, l'émotion et tout! », a-t-elle lancé au micro de l'émission matinale Le Boost sur les ondes du 106,1 Énergie, ce matin.

Il aura fallu un peu plus de 20 minutes à la jeune femme et son copain pour réussir à sortir sa prise de 41 à 43 pouces de l'eau. Un dur combat, qui a nécessité beaucoup d'énergie de la part du duo : « À la puise, quand la truite arrive près du bateau, c'est un moment crucial. Le fil a brisé quand elle était sur le point d'embarquer », a-t-elle expliqué. « Quand [la truite] est tombée dans le bateau, on a crié. Je pense que le Lac Memphrémagog au complet nous a entendus. »

Daphné Brunet-Vigneau a indiqué qu'il s'agissait de sa cinquième ou sixième truite grise. S'agit-il de la chance du débutant? Son copain, qui a déjà été guide sur le Lac Memphrémagog, la trouve très chanceuse.

« C'est vraiment incroyable, c'était inattendu comme moment! » - Daphné Brunet-Vigneau

La truite a été remise à l'eau, ce qui était très important de faire pour la jeune femme. La scène a été captée en image par Ninja Média, qui est l'auteur de la photo.

