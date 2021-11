Une première bordée de neige attendue en Estrie

L'Estrie se prépare à recevoir sa première bordée de neige de la saison.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial en vigueur pour plusieurs secteurs de la région.

Une dépression provenant des Grands Lacs se retrouvera sur l'est du Québec et laissera une accumulation possible de 10 à 20 centimètres de vendredi soir jusqu'à samedi.

L'accumulation rapide de neige rendra les déplacements difficiles.

De plus, derrière ce système, les vents forts combinés à la neige fraîchement tombée pourraient occasionner des conditions de poudrerie réduisant la visibilité samedi.

Environnement Canada suggère d'évaluer la possibilité de devancer ou de retarder tout déplacement non essentiel.