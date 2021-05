Une première unité mobile en Estrie

Une première unité mobile de dépistage et de vaccination voit le jour en Estrie. Un autobus sillonnera, dès cette semaine, les différentes MRC de la région afin d'offrir un service de proximité aux clientèles plus difficiles à rejoindre.

La clinique aura une capacité de 70 personnes par jour, soit environ une douzaine de personnes à l'heure. Une seconde unité mobile, soit une remorque, sera en opération un peu plus tard cet été. Le service sera opéré notamment par des paramédics de la Coopérative de travailleurs d'Ambulance de l'Estrie.

Onze fondations du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, de même que la Société de transport de Sherbrooke, se sont mobilisées pour mener à terme ce projet. Au total, 1 million de dollars ont été investis pour la réalisation de ces unités mobiles.

Ce service permettra d'aller rejoindre certaines clientèles cibles, comme l'explique Chantal Gariépy, directrice des services généraux.

« [Ce sera l’occasion] de dépister et de vacciner la clientèle qui consomme moins de services ou qui est moins rejointe via nos sites. Le but, c'est de s'associer avec nos équipes de santé publique pour aller là où ça compte au moment opportun, notamment lorsqu'il y a des situations d'éclosions qui nécessitent d'intensifier nos interventions. »