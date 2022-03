Une tempête de neige pourrait toucher l'Estrie en fin de semaine. Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour la région.

L'organisme fédéral précise qu'un important système météorologique en provenance du Texas fera son entrée sur le sud du Québec tôt samedi matin et qu'il atteindra l'est du Québec plus tard durant la journée.

Ce système devrait laisser d'importantes quantités de neige qui ne sont pas encore précisées par Environnement Canada qui ajoute que la trajectoire exacte de la dépression demeure incertaine pour le moment et que les types et les quantités de précipitations prévus dépendront de la direction de ce système.

De plus, des vents forts à violents devraient causer de la poudrerie et rendre la visibilité réduite à nulle sur les routes.

De son côté MétéoMédia prévoit que les quantités de neige pourraient varier entre 25 cm et 30 cm.