Une nouvelle usine de revalorisation des matières organiques de l'industrie agroalimentaire s'installera à Drummondville. Il s'agit de l'entreprise Entosystem, qui contribue à l'autonomie alimentaire et l'économie circulaire.

« Entosystem revalorise les matières organiques provenant de l’industrie agroalimentaire québécoise qui seraient autrement gaspillées, en les transformant en plusieurs produits écologiques grâce à un procédé zéro-déchet », peut-on lire dans un communiqué.

C'est d'ailleurs grâce à des investissements publics et privés de 60 M$ que ce projet est possible.

L'usine d'Entosystem, mesurant plus de 100 000 pieds carrés, créera 70 nouveaux emplois dans la région et permettra l'achat d'équipements à la fine pointe de la technologie.

Le député de Johnson et ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, souligne les efforts déployés de l'entreprise dans les 6 dernières années. « Nous sommes donc heureux de la soutenir aujourd’hui dans son projet. Ce dernier lui permettra de renforcer son expertise et de faire un pas de géant dans son domaine, et ce, tout en encourageant une agriculture durable et en stimulant la vitalité économique du Centre-duQuébec. »

Ce projet innovant pourrait permettre de réduire de 85% les émissions de GES annuellement comparativement au procédé actuel, selon une étude.

« Nous sommes fiers de jouer un rôle de précurseurs dans le développement de cette filière prometteuse pour l’environnement, l’économie et l’autonomie alimentaire du Québec », affirme Cédric Provost, président et co-fondateur d'Entosystem.

Noovo Info

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

À tous les jours, Entosystem recevra 250 tonnes d'aliments. Les matières organiques seront collectées tant dans les fermes que dans les épiceries, et serviront à nourir les larves de mouches dans l'usine en seulement 6 jours.

Lorsqu'elles auront été nourries, les larves seront envoyées au processus de séchage et de broyage, pour ensuite être transformées en farine protéinée. Cette farine pourra être consommée par les animaux domestiques et d'élevage, mais également utilisée comme engrais.

Noovo Info