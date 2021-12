Une vague de soutien pour la famille Rodriguez-Flores

Un rassemblement en soutien pour la famille Rodriguez-Flores est prévu demain à 17 h devant l’église Plymouth-Trinity de Sherbrooke. C'est à cet endroit que la famille a trouvé refuge afin d'éviter l'expulsion du Canada il y maintenant un mois.

Rappelons que la famille a été menacée d'expulsion et devait quitter le Canada le 8 novembre dernier, faute d'obtention de son statut de réfugié depuis qu'elle est arrivée en Estrie depuis 2018. Leur avocat demande l'intervention des ministres de l'Immigration du Québec et du Canada pour régler la situation le plus rapidement possible.

Elle a trouvé refuge au sein de cette église il y a un mois grâce au droit au sanctuaire, une ancienne pratique associée à la reglion rarement utilisée de nos jours. Le droit au sanctuaire n'est pas fondé sur une base légale, mais est généralement respecté par les services frontaliers canadiens.

Manolo, 18 ans, ainsi que ses parents Georgina Flores et Manuel Rodriguez, sont menacés de mort par des cartels de la drogue s'ils retournent au Mexique. Bien que le refuge au sein de l'église Plymouth-Trinity soit une solution temporaire, rien ne leur garantit qu'ils pourront y rester bien longtemps.

En attendant, leur avocat compte déposer une demande de permis de séjour temporaire.