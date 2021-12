Une vingtaine d'oiseaux exotiques saisis dans une résidence de Sherbrooke

Hier matin, la Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie, en collaboration avec le Service de Police de Sherbrooke, a effectué une perquisition au 1280 rue Larocque à Sherbrooke à la suite d’une enquête menée par ses agents. Plus d'une vingtaine d'oiseaux, dont des cacatoès, des gris d’Afrique, des youyous, des Aras et d’autres espèces exotiques ont été saisis.

Lors de la perquisition, les agents de la SPA de l’Estrie accompagnés d’une équipe vétérinaire experte en oiseaux exotiques ont constaté des lieux insalubres et encombrés ainsi que des conditions de vie déplorables et inadéquates pour les oiseaux.

De nombreux facteurs de négligence ont poussé les équipes à procéder à une saisie immédiate. L’absence de lumière naturelle et de ventilation, la taille des cages, leur disposition, leur état de vétusté et de saleté, l’absence de nourriture adaptée et d’eau salubre mettaient directement en péril la santé physique et psychologique des oiseaux.

Les animaux exotiques ont été pris en charge afin de les examiner et de leur prodiguer des soins dans les plus brefs délais.

L’individu a été placé en état d’arrestation hier matin et a été libéré avec promesse de comparaitre. Il fait face à des chefs d’accusation de négligence envers les animaux pour avoir omis de fournir les aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables et suffisants relativement à plus d’une vingtaine d’animaux gardés à son domicile.

L’accusé est passible d’un éventail de peines dont une amende, une interdiction d’avoir la garde ou le contrôle d’un animal ou une peine d’emprisonnement.

Journaliste | Dominique Côté, Noovo Info