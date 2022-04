Urbanisme à Drummondville: une année record en 2021

Plusieurs records ont été battus en 2021 quant à la quantité de projets d'urbanisme réalisés sur le territoire de la Ville de Drummondville.

Comparativement à 2020, on compte une hausse de 4,3% du nombre de permis émis cette année, et une augmentation de 54,5% de leur valeur estimative. « Le bilan montre ainsi tout le dynamisme de la communauté et la pluralité des projets réalisés sur le territoire de Drummondville, tout comme la portée d'action des membres du personnel du Service de l'urbanisme », affirme la Ville dans un communiqué.

De plus, 1005 nouveaux logements ont été mis en construction en 2021, soit une croissance de 12,5%.

« Nous avons vécu une année exceptionnelle au chapitre de la construction, rien de moins. C'est grâce au dynamisme de citoyens, d'entrepreneurs et de professionnels de l'industrie qui croient en Drummondville et à son avenir, mais également aux membres de notre personnel qui réalisent un travail formidable. La croissance et la santé économique de Drummondville sont soutenues année après année grâce à l'engagement de tous ces intervenants », souligne Stéphanie Lacoste, mairesse de la Ville de Drummondville.

Cette dernière soutient d'ailleurs que malgré les imprévus rencontrés avec la pandémie, la croissance a tout de même été au rendez-vous.

PROJETS MAJEURS

De nombreux projets ont été réalisés au cours de la dernière année à Drummondville. « Le secteur Public-communautaire a été particulièrement actif, les trois projets les plus importants de l'année en regard de la valeur estimative des permis provenant de ce secteur d'activités », rapporte la Ville.

Notamment, on rappelle la construction d'une nouvelle école secondaire sur la rue Charlemagne d'une valeur de 58,9 M$, la construction de la maison des aînés de Drummondville sur la rue Heriot s'élevant à 37,6 M$, ainsi que la rénovation d'un centre de distribution d'électricité de la rue Haggerty, un projet de 19 M$.

Dans le secteur industriel, la réalisation la plus marquante a été celle du centre de distribution par l'entreprise Canac à 16 M$.

Par ailleurs, au commercial, l'agrandissement du magasin Canadian Tire représente le plus important projet de la dernière année 6,5 M$. En habitation, on ressort le projet Littera de Gestion Fauvel de 12,5 M$, au centre-ville de Drummondville.

Finalement, la Ville recense une baisse du nombre de visites de citoyens-clients à l'hôtel de ville, avec une diminution de 41,2% comparativement à l'année précédente. Toutefois, le nombre de demandes en ligne ont augmenté de 28,8% cette année.