Vaccination contre la COVID-19: des escouades mobiles déployées en Estrie

Le CIUSS de l'Estrie CHUS déploie des escouades mobiles pour vacciner le plus grand nombre de personnes contre la COVID-19.

Les équipes sont formées de paramédics et d'infirmières retraitées qui sillonnent les routes afin d'administrer les doses du vaccin le plus rapidement possible.

Après s'être rendues en CHSLD, les trois équipes, composées de deux techniciens ambulanciers paramédicaux, visitent actuellement les ressources intermédiaires (RI).

Par la suite, ils se dirigeront dans les résidences pour personnes âgées (RPA) de la région.

« Quand viendra le temps de vacciner les résidents des RI et des RPA, ils n’auront pas à se déplacer. Rendre la vaccination plus accessible fera en sorte que plus de personnes seront vaccinées, augmentant la couverture vaccinale dans notre région. Plus il y a de personnes vaccinées, plus nous nous protégeons contre le virus. »- Jonathan Keays, coordonnateur à la Direction des services généraux.

Ce plan de vaccination est organisé selon les priorités du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

L’Estrie est la première région à mettre à contribution des paramédics dans sa campagne de vaccination.