Vaccination de masse : Congestion au Centre de Foires à Sherbrooke

Malgré le froid, certaines personnes ont dû patienter ce matin, au Centre de Foires à Sherbrooke, pour recevoir leur dose du vaccin contre la COVID-19, en cette première journée de campagne de vaccination massive.

Les gens ont dû faire la file à l'extérieure. Face à la situation, les autorités ont tenu à rappeler l'importance de se présenter à son rendez-vous à l'heure juste, et non pas un peu plus tôt.

« Ce matin, on a assisté à une petite congestion que l'on va traiter dans les prochains jours. La salle d'attente, comme dans nos autres services du CIUSSS pour éviter les rassemblements à l'interne, c'est la voiture. Si quelqu'un désire arriver plus tôt, il peut attendre à sa voiture, mais ça ne donne rien d'aller en file en espérant de passer plus tôt. Il y a des vaccins pour toutes les personnes qu'on inscrit », indique le directeur de la campagne de vaccination en Estrie, Jean Delisle.

Une fois à l'intérieur du site de vaccination, il faut environ une quinzaine de minutes pour suivre le parcours. Les personnes qui reçoivent leur première dose se voient automatiquement attribuer un second rendez-vous pour se faire administrer la deuxième dose. Au terme de cette première journée, 1 600 personnes de plus auront été vaccinées.

Jusqu'à présent, plus de 59 000 rendez-vous ont été pris dans la région par la population ciblée. Certains centres permanents, soit ceux de Mégantic, de Val-des-Sources, de Cowansville et de Coaticook, ne sont pas pleinement opérationnels. Les autorités ont l'objectif de vacciner 7 jours par semaine sur l'ensemble du territoire, à compter du 22 mars.