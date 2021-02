Vaccination : Les plages de rendez-vous partent rapidement en Estrie

La première journée pour la prise d'un rendez-vous pour la vaccination en Estrie s'est bien déroulée.

Il ne reste que quelques rendez-vous sur les 7 500 qui étaient disponibles pour la vaccination en Estrie.

Les 85 ans et plus pourront se faire vacciner dans les semaines du 14, 21 et 29 mars.

La santé publique de l'Estrie assure que d'autres plages horaires seront ajoutées selon les doses de vaccins qui seront reçues.



24 cas de COVID-19

La santé publique de l'Estrie rapporte 24 nouveaux cas de la COVID-19 dans son bilan de jeudi.

Il faut ajouter 12 cas qui sont le résultat de corrections rétroactives.

Depuis le début de la pandémie, le nombre cumulatif de cas de coronavirus dans la région est de 11 467.

Aucun nouveau décès n'est rapporté dans ce bilan.

20 personnes sont sur un lit d'hôpital, dont 2 aux soins intensifs.