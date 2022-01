Vague de solidarité envers le « Convoi pour la liberté »

Le «Convoi pour la liberté» a touché les quatre coins de la province. Des regroupements de camions et de voitures ont quitté différentes régions du Québec vendredi pour se rendre à Ottawa et se joindre à ce mouvement.

Des centaines de personnes se sont rassemblées dans la région de l'Estrie afin de se montrer solidaires envers les camionneurs. Pas moins de cinq viaducs de l'autoroute 10 en direction de Montréal étaient bondés de gens vêtus de couleurs vives et d'affiches ornées de mots en appui à ce mouvement. Le tout s'est fait dans le respect d'autrui et de manière pacifique, selon les observations de Noovo Info sur place.

Malgré certaines craintes des policiers vis-à-vis des débordements violents à Ottawa, des participants du convoi semblent être rattachés au principe de solidarité et de manifestation pacifique. « La COVID, oui c'est une grippe grave, mais il ne faut pas non plus obliger les gens à changer leurs valeurs », a déclaré l'un des manifestants, en matinée.

L’événement n'est pas seulement une manifestation contre les mesures sanitaires, selon cette dame qui se retrouvait sur l'un des viaducs. « Je souhaite sincèrement que ça fasse bouger les choses. Ça fait du bien de voir tout ça, c'est positif, c'est certain. Ça nous montre que tout le pays est uni. » Son conjoint, se tenant non loin d'elle, s'est également imposé. « Ce n'est pas une minorité, ça c'est sûr. Les gens ont peur de parler. On se fait traiter de complotistes et de toutes sortes de noms, mais là, avec les camionneurs, on a trouvé la force de se montrer et dire qu'on est tanné. »

Au moment d’écrire ces lignes, ce n’était plus qu’une question d'heures avant que le centre-ville d'Ottawa soit assiégé par des milliers de camionneurs et de supporteurs opposés aux mesures sanitaires. Quelques manifestants étaient déjà arrivés, jeudi.

La manifestation, qui se veut pacifique selon ses organisateurs d'extrême droite, pourrait prendre une autre tournure en raison de la présence possible de militants plus radicalisés. Les autorités se préparent à toute éventualité, en sachant que le rassemblement traduit la frustration et la fatigue des citoyens par rapport aux mesures sanitaires.