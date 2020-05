Vaste opération antidrogue dans Brome-Missisquoi

La Sûreté du Québec a procédé à une grande saisie de stupéfiants dans le cadre d'une opération antidrogue, dans une résidence de la route 133 à Pike River, dans Brome-Missisquoi.

Sur place, 20 000 comprimés divers dont majoritairement des méthamphétamines, plus de 400 petits sachets de cocaïne de même que plus de 3 kilogrammes de cannabis ont été saisis, en plus de 182 000$ et deux armes à feu.

Un homme de 34 ans de Pike River a été arrêté sur la rue de la Rivière, à Bedford, alors qu'il était en possession de stupéfiants.

Il est connu des policiers pour être impliqué dans le traffic de stupéfiants dans la région.

Un homme de 39 ans de Marieville, en Montérégie, a aussi été arrêté dans le cadre de cette enquête.