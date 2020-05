Véhicule d'intérêt recherché pour l'incendie sous les châteaux d'eau

Le Service de police de Sherbrooke est à la recherche de plusieurs personnes dans certains dossiers.

D'abord, le SPS est à la recherche d'un véhicule d'intérêt relativement à l'incendie du complexe commercial Au pied des tours situé sur le boulevard Bourque sous les châteaux d'eau à Rock Forest en octobre 2019.

Ce véhicule de marque Subaru Forester ou Outback de couleur blanche a été capté par les caméras de surveillance près des lieux de l'incendie (photo ci-haut).

Les policiers aimeraient parler avec l'occupant du véhicule qui pourrait permettre de faire progresser l'enquête sur cet incendie suspect.

Collision volontaire

Dans un autre dossier, cette fois pour un évènement survenu le 25 avril dernier, les policiers cherchent à identifier le conducteur d’une Nissan Sentra 2004 de couleur beige.

Ce dernier aurait volontairement reculé sur deux cyclomoteurs à l’intersection des rues Belvédère Sud et College.

Un témoin de la scène a suivi le véhicule jusqu’à la rue Queen, avant de le perdre de vue alors qu’il se dirigeait vers le sud.

Le véhicule n’a pu être localisé à ce jour. Le conducteur était une personne noire d’environ 25 à 30 ans.

Service de police de Sherbrooke

Vols dans des véhicules

Deux personnes sont recherchées en lien avec des vols survenus dans des véhicules dans la nuit du 19 novembre dernier.

Les suspects se sont emparés de plusieurs objets, incluant des cartes de crédits et débits.

Le matin du 20 novembre, les individus ont utilisé des cartes volés pour effectuer des transactions dans plusieurs commerces de Sherbrooke.

Le premier suspect est blanc, âgé d’environ 30 ans, a les cheveux bruns foncés et le teint foncé. Il portait un manteau noir, un gilet gris pâle et des pantalons au moment des achats.

Service de police de Sherbrooke

Le second suspect, un homme, blanc, âgé d’environ 25 ans, assez petit et portant des lunettes. Au moment des transactions, il portait un manteau foncé avec des inscriptions à l’avant et à l’arrière, une casquette avec une visière blanche et non courbée, des pantalons beiges et des souliers de sport foncés avec une ligne blanche au niveau de la semelle.

Service de police de Sherbrooke

Quiconque ayant des renseignements dans l'un ou l'autre des dossiers est prié de communiquer avec : 819-821-5555 et pour signaler de l'information aux policiers de façon anonyme pour ce crime, ou tout autre crime, vous pouvez contacter "Échec au crime" au 1-800-711-1800 ou via leur site.

Avec la collaboration de Mikaël Demers, journaliste, Bell Média, Sherbrooke