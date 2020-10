Avis aux automobilistes, l'autoroute 10 en direction ouest à Eastman est maintenant rouverte à la circulation, entre les km 115 et 106.

Rappelons qu'un véhicule ayant pris feu sur l'autoroute vers 10h30 cet avant-midi avait forcé la fermeture.

La circulation était déviée sur la route 112.

On ignore s'il y a des blessés et la cause de l'incendie.

Vous pouvez planifier vos déplacements en consultant le Québec 511.