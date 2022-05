Victoriaville veut accueillir la 60e Finale des Jeux du Québec en 2026

Victoriaville souhaite accueillir la 60e Finale des Jeux du Québec d'hiver en 2026.

La Ville a officiellement signé son intention lundi soir, « au nom de tout près de 50 000 Victoriavillois », peut-on lire dans un communiqué.

Le conseil municipal a adopté une résolution à l'unanimité concernant l'accueil de la 60 Finale lors d'une séance extraordinaire.

Dans le dévoilement de son plan stratégique 2022-2027, Victoriaville avait démontré une volonté à mettre de l'avant son leadership en termes de saines habitudes de vie et de développement du tourisme sportif. L'accueil des Jeux du Québec ne pourrait donc que renforcer cet aspect.

« Nous comptons sur une communauté tissée serrée, un milieu corporatif et communautaire engagé et solidaire, un partenariat hors du commun avec les institutions d'enseignement, des infrastructures de sport et de loisir de qualité et une expertise certaine en organisation d'événements sportifs d'envergure », soutient le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

Des représentants de la Ville se sont rendus mardi aux bureaux de SPORTSQUÉBEC à Montréal afin de déposer les documents officiels.

Les villes en lice pour accueillir la 60e Finale des Jeux du Québec d'hiver seront dévoilées mercredi.