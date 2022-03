VIDÉO: un arbitre de hockey de 15 ans agressé par un joueur du M18

Un jeune arbitre de 15 ans a été agressé par un joueur de 16 ans lors d'un match de hockey de niveau M18 à l’aréna de Coaticook, dimanche.

Il restait moins de deux minutes au match opposant le Phoenix de Sherbrooke et le Dynamik de Coaticook lorsque les événements disgracieux sont survenus.

Le joueur de l'équipe sherbrookoise venait d'écoper d'une expulsion et a été escorté par l'arbitre vers la sortie. C'est à ce moment que l'agression est survenue.

Alors qu'il s'apprêtait à quitter la patinoire, le hockeyeur expulsé a asséné un violent coup de poing en plein visage de l'arbitre de 15 ans..

Ce dernier a rapidement été maîtrisé par des membres des deux équipes et les autres officiels sur la glace.

Les gestes reprochés au joueur de 16 ans du Phoenix de Sherbrooke sont nombreux: abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite, inconduite grossière pour tourner le match en dérision, menacer de frapper ou tenter de frapper un officiel ainsi qu'agression physique envers un officiel.

Il a été suspendu pour huit matchs, la sanction maximale que l’arbitre pouvait lui imposer sur place.

Le comité de discipline de la Ligue de hockey Orford-Saint-François se penchera sur l'affaire et pourrait imposer une sanction plus sévère. Dans le cas d'une agression physique envers un officiel, le joueur écope généralement d'une suspension d'un an.

Voyez la vidéo en question de l'agression:

Avec les informations de Marc Toussaint