Virage vert pour le Cégep de Drummondville

En cette journée de la Terre, le Cégep de Drummondville annonce qu'il met sur pied ses premières initiatives de développement durable.

Différents engagements seront pris afin de répondre aux préoccupations des étudiants et du personnel exprimées dans une consultations participative et un sondage.

Dès le 1er mai, toutes les bouteilles d'eau en plastique à usage unique seront retirées du campus. À l'automne prochain, un module de covoiturage avec incitatifs sera mis en place pour la communauté étudiante. La politique alimentaire sera d'ailleurs révisée dès septembre, et un soutien sera offert aux initiatives et projets en développement durable de la communauté.

Le directeur général du Cégep de Drummondville, Pierre Leblanc, voit un avenir prometteur avec l'intégration de ces initiatives durables au sein de l'établissement. « En ce Jour de la terre, nous sommes fiers d'annoncer officiellement les différents engagements qui nous permettront de rendre notre collège plus vert et qui nous mèneront à réfléchir davantage à notre empreinte écologique. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de notre Plan stratégique de développement et de réussite 2021-2024, qui fait du développement durable une priorité. »

Un plan d'action institutionnel qui intègrera ces engagement verra le jour au printemps. Ceci vise à placer le Cégep comme un pilier important en faveur du développement durable. « À cet effet, depuis l'automne dernier, une conseillère en développement durable ainsi qu'un comité ont spécialement été attitrés à ce projet », peut-on lire dans un communiqué.