Voie de contournement : Entente pour accélérer le projet à Lac-Mégantic

Une entente est intervenue entre le gouvernement fédéral et le Canadien Pacifique pour accélérer le projet de voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic.

Cet accord comprend la réalisation de plusieurs études au cours des prochaines semaines portant sur la qualité des sols, de l'eau, de l'habitat du poisson et sur les niveaux sonores ambiants.

Maintenant que le plan d'emprise final est terminé, les négociations avec les propriétaires en vue de l'acquisition des terrains pourront aussi débuter.

" Je me réjouis de cette signature, car c'est un pas important dans la réalisation de la voie de contournement pour les gens de Lac-Mégantic, de Nantes et de Frontenac. Nous pouvons maintenant entamer les prochaines étapes et compléter le travail en 2023. " - Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre des Transports.