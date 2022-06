Vol à l'étalage: deux suspects recherchés à Granby

Le Service de police de Granby recherche deux suspects ayant commis un vol à l’étalage survenu à Granby.

Le 17 avril dernier vers 14h, les deux individus sont arrivés à bord d’un véhicule Toyota Echo et se sont stationnés au Walmart du 75, rue Simonds Nord à Granby.

Service de police de Granby

« Pendant environ 25 minutes, ils remplissent deux paniers d’articles tels que : mélangeur et robot culinaire, batteur sur socle, cafetière DeLonghi, tente 6 places, projecteur 4K, etc. Les suspects quittent ensuite par une sortie d’urgence et abandonnent un des deux paniers devant la sortie. Le total estimé du vol est de 1 400 $ », raconte le Service de police.

Description

Suspect 1 : Homme grand et mince, tout vêtu de noir. Casquette avec logo blanc, montre rouge/orange.

Suspecte 2 : Femme aux cheveux foncés, élancée et mince. Vêtue de noir avec un chandail à capuchon gris, espadrilles blanches.

Véhicule : Marque Toyota, modèle Echo, de couleur noire, années 2000 à 2005. Endommagé au niveau du parechoc arrière droit. Le logo Toyota à l’avant du véhicule est noir.

Toute personne ayant de l’information à cet effet est priée de communiquer avec le détective Jean-Philippe au jguimond@granby.ca, ou au 450 776-8333, poste 3610.

Vous pouvez également fournir des renseignements de manière anonyme via l'organisme Échec au crime au 1 800 711-1800, ou effectuer un signalement en ligne à www.echecaucrime.com.