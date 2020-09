Vol de 3200$ à École de la Haute-Ville de Granby: un trio recherché

À Granby, la police demande votre aide afin de faire progresser une enquête concernant une introduction par effraction dans une école.

Le samedi 1er août dernier, vers 4h46, trois suspects âgés dans la vingtaine se sont introduits à l’École de la Haute-Ville, située au 150, rue Landsdowne.

Ceux-ci ont alors volé deux cellulaires Iphone, une tablette électronique Ipad ainsi qu'un Ipod avant de prendre la fuite.

On parle d'un vol estimé à plus de 3200$.

Descriptions des suspects

Suspect #1 : Homme de race blanche, environ 1,75m, environ 65 kg, cheveux bruns. Au moment de l’évènement, il portait un chandail de type coton ouaté gris avec logo blanc, des short beiges, des chaussures blanches, un sac à dos noir ainsi qu’un masque noir.

Suspect #2 : Homme de race blanche, environ 1,73m, environ 65 kg, cheveux bruns et petite moustache. Au moment de l’évènement, il portait un chandail et shorts de couleur noir, des chaussures de marque Adidas noires et blanches, une casquette noire, un sac à dos carreauté rouge et noir. Il porte un atèle au genou droit.

Suspect #3 : Homme de race blanche,environ 1,73m, environ 65 kg. Au moment de l’évènement, il portait un chandail foncé et des shorts également foncés, des chaussures grises à semelles blanches ainsi qu’un masque noir.

Toute personne ayant de l’information à transmettre est priée de communiquer avec le détective Lucas Melancon-Dubois au lmelancon@granby.ca ou au 450 776-8333, poste 3613. Si quelqu’un désire transmettre de l’information de façon anonyme, il peut contacter l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne au www.echecaucrime.com.