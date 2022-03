Vol qualifié: le SPS cherche à identifier un individu

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) est à la recherche d'un suspect ayant menacé une employée de dépanneur avec un couteau.

Vers 7h10 dimanche matin (27 mars), un jeune homme âgé de plus ou moins 20 ans s'est présenté au dépanneur Esso situé au 1585, rue Dunant, à l'intersection de la rue Kingston. Souhaitant se procurer des cigarettes, le suspect s'est vu refuser son achat par la commis puisqu'il n'a pas de pièce d'identité avec lui.

Une trentaine de minutes plus tard, le suspect revient au dépanneur, cette fois armé d'un couteau, et exige que la commis lui remette des cigarettes. Elle refuse à nouveau.

À ce moment, un client entre dans le commerce et la commis lui demande d'appeler la police.

L'individu prend alors la fuite en direction de la rue Belvédère sud.

DESCRIPTION DU SUSPECT

Le suspect est un jeune homme de race noire mesurant 5 pieds 6 pouces et pesant environ 175 livres.

Celui-ci a des tresses noires et blanches et était vêtu d'une chemise à carreaux rouge et noire au moment des faits. Sous sa chemise, il portait un chandail foncé avec un logo et un col rayé.

Le jeune homme portait des bottes de construction ainsi que des lunettes de vue.

Quiconque ayant des renseignements sur ces événements est prié de contacter le SPS au 819-821-5555, ou la Division des enquêtes criminelles au 819-821-5544.