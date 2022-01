Volontaires: rugby féminin et ultimate frisbee dès l'automne

Une équipe féminine de rugby et une équipe mixte en ultimate viennent s’ajouter au sein de la grande famille des Volontaires du Cégep de Sherbrooke. L’établissement répond ainsi à une demande émanant de la communauté étudiante pour offrir ces disciplines.

« Nous sommes fiers de pouvoir permettre à nos étudiantes et étudiants-athlètes d’évoluer dans ces sports durant leur parcours collégial. Nous avons reçu beaucoup de demandes à cet effet au cours des dernières années. Ces équipes viennent compléter à merveille le tableau des Volontaires qui compte maintenant cinq équipes féminines, cinq équipes masculines et cinq équipes mixtes », a précisé Sylvie Coulombe, coordonnatrice du Centre de l’activité physique du Cégep de Sherbrooke

L’équipe de rugby sera composée de 12 joueuses et évoluera au sein du Réseau du sport étudiant du Québec. Le Cégep de Sherbrooke a aussi reçu l’appui du Club de rugby Les Abénakis de Sherbrooke pour lancer ce sport.

Pour l’instant, l’heure est au recrutement. Déjà, plusieurs étudiantes du Cégep ont manifesté leur intérêt pour faire partie de l’équipe qui sera prête à jouer ses premiers matchs à l’automne 2022. Lisa-Anne Lessard, l'entraineuse-chef de cette nouvelle équipe, ne compte pas chômer d’ici là et commencera les entrainements ce printemps, dès que l’équipe sera constituée.

Le Cégep confirme également la venue d’une première équipe mixte en ultimate au sein des Volontaires. L’établissement est présentement en train de planifier les détails entourant l’arrivée de cette nouvelle discipline. Le processus dans le but de recruter un entraineur ou une entraîneuse a été lancé et le recrutement des athlètes commencera aussi au printemps 2022, en vue de débuter la saison à la prochaine rentrée. Pour l’instant, il est prévu que l’équipe évoluera au niveau collégial au sein d’une ligue « inter-Cégeps ».

Avec l’avènement de ces deux nouvelles équipes au sein des Volontaires, le Cégep de Sherbrooke peut offrir une plus grande diversité de sports aux membres de sa communauté étudiante. C’est avec un grand intérêt et beaucoup de fébrilité qu'oeuvreront ces nouvelles équipes à l’œuvre à l’automne 2022.

UN AVENIR PROMETTEUR

Lisa-Anne Lessard assurera le rôle d'entraîneuse-chef de l’équipe de rugby. Détentrice d’un baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la santé de l’Université de Sherbrooke, elle possède une belle feuille de route. Ancienne athlète en rugby du Vert & Or, elle compte plusieurs années d'expérience en administration et en gestion sportive, dans les milieux scolaire et associatif. Elle a occupé plusieurs postes d'entraîneuse au secondaire, au collégial, à l'université et au rugby civil, qui lui ont permis de définir ses valeurs et d'évoluer dans ses méthodes d'entraînement. Elle occupe également les fonctions de directrice du développement à Rugby Québec.

Lisa-Anne se dit prête à relever ce nouveau défi qui l'attend. « Je suis très heureuse d'intégrer la grande famille des Volontaires du Cégep de Sherbrooke. Mon objectif est de transmettre ma passion du rugby et de permettre aux étudiantes-athlètes de se développer au meilleur de leurs capacités. Ce programme fournira tous les outils aux athlètes afin qu'elles puissent nourrir leur plus grande aspiration. Je me considère choyée de pouvoir bâtir le tout premier programme de rugby au Cégep de Sherbrooke », a-t-elle affirmé.

L’entraîneuse-chef sera épaulée par Alexandra Major comme assistante-entraîneuse, qui possède elle aussi plusieurs années d’expérience en entraînement du rugby chez les jeunes, notamment aux niveaux primaire, secondaire et collégial. Enseignante en éducation physique et à la santé, elle était jusqu’à tout récemment assistante-entraineuse pour les Vulkins du Cégep de Victoriaville.

Pour en savoir plus ou manifester son intérêt à faire partie de la première équipe féminine de rugby du Cégep de Sherbrooke, il est possible d’écrire un courriel à volontaires@cegepsherbrooke.qc.ca. Un formulaire à remplir sera également disponible sur la page Facebook des Volontaires.