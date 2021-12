Voyages à l'étranger déconseillés : incertitude chez les agences de voyage

Ottawa déconseille fortement aux Canadiens de voyager à l’étranger s'il ne s'agit pas de déplacements essentiels pendant le temps des fêtes. C'est ce qu'a annoncé mercredi le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos. Une recommandation qui crée une certaine incertitude chez les agences de voyages.

« Aux gens qui planifient voyager, je dis très clairement : ce n'est pas le moment de voyager. Les Canadiens qui voyagent pourraient contracter le virus ou se retrouver coincés à l'étranger dans des conditions difficiles », a lancé M. Duclos lors d'une conférence de presse tenue mercredi en début d'après-midi. Ces mesures seront en place pour au moins quatre semaines.

Le gouvernement fédéral assure également qu'il augmentera le dépistage aux frontières. Les détails à ce sujet devraient être dévoilés prochainement.

Une certaine inquiétude règne chez les agences de voyages de l'Estrie, qui rapportent déjà quelques annulations de voyages dans les dernières semaines, de même qu'un ralentissement du côté des réservations de vacances.

C'est le cas pour Christian Dubreuil, propriétaire de Voyages Aquaterra à Sherbrooke, qui doit s'adapter à des nouvelles mesures depuis près de deux ans. «Depuis deux semaines, c'est beaucoup plus tranquille. Les annulations, il y en a eu quelques-unes. Les façons d'annuler sont un peu plus faciles depuis quelque temps, elles sont beaucoup plus flexibles. Il y en a qui en ont profité effectivement », a-t-il fait remarquer.

Rappleons qu'il y a un peu plus d'un mois, le gouvernement fédéral levait l'avis d'éviter les voyages non-essentiels. « Ce n'est pas facile pour nous, mais il faut comprendre ça aussi si on veut un jour s'en sortir. Nous ça reprendra dans les prochains mois, il faut voir ça comme ça », a conclu M. Dubreuil.