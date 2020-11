Waterville lance une consultation sur la mobilité durable

La municipalité de Waterville lance une importante consultation sur la mobilité durable.

L'administration municipale veut connaître les besoins et les habitudes de transport de ses citoyens et des travailleurs.

Le sondage est disponible en ligne.

Les résultats pourraient aider à déterminer ce qui doit être fait pour faciliter les déplacements à pied ou à vélo et le covoiturage.

Le Centre de mobilité durable de Sherbrooke collabore a cette enquête et Waterville TG, le groupe PPD et Bois ouvré Waterville et la MRC de Coaticook sont aussi impliqués dans ce projet novateur.

Les résultats de cette démarche seront présentés au public en 2021.