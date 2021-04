Wellington-sur-Mer de retour cet été au centre-ville de Sherbrooke

Les élus de Sherbrooke confirment le retour de l'espace éphémère Wellington-sur-Mer au centre-ville.

Cette station balnéaire a été inaugurée l'an dernier afin d'offrir un espace sécurisé au centre-ville en cette période de pandémie.

Une portion de la rue Wellington Nord sera donc de nouveau fermée à la circulation du 17 juin au 4 octobre.

Des promenades seront ajoutées pour bien délimiter la rue Wellington Nord, qui sera à sens unique vers le sud.

93 % des commerçants sondés souhaitaient un retour de Wellingtomn-sur-Mer en 2021.

L'offre d'animation sera bonifiée dans la mesure où les règles sanitaires le permettront.

Animation centre-ville offrira à nouveau la Brise culturelle, le Comité arts et culture Jacques-Cartier animera la place Well Sud et divers organismes seront sollicités pour animer les différents plateaux.

Des chaises Adirondack et de la verdure seront ajoutées et le trottoir sera élargi devant certains commerces pour créer des promenades.

Le projet nécessitera un investissement d'un peu plus de 70 000 $.