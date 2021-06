La famille s'agrandit ! Nouvelle succursale à Sherbrooke !

On recherche un(e) d'adjoint(e) service clientèle pour joindre notre équipe !

Sous l’autorité du directeur adjoint, l’adjointe au service à la clientèle est responsable d’exécuter des tâches administratives, des tâches de secrétariat et des tâches complexes et confidentielles qui exigent une très bonne connaissance des procédures et des processus organisationnels. De plus, l’adjointe(e) au service à la clientèle est responsable en grande partie de l’expérience client passant de l’accueil, au suivi et à la facturation.

Compétences recherchées :

Approche centrée sur le service à la clientèle;

Grande habileté en communication;

Capacité à travailler harmonieusement en équipe;

Bon sens de la planification et de l’organisation du travail;

Autonomie et responsabilisation;

Entregent et aptitudes pour la vente;

Bon jugement et pensée critique constructive.

Qualifications requises :

DEP en administration, en secrétariat ou l’équivalent en expérience pertinente;

Bilinguisme.

Maîtrise de la Suite Office : Word;

- ​Poste à temps plein 35 à 40 heures par semaines;

- Assurance collective après approbation de 3 mois;

- Service de télémédecine offert.

Envoyer votre curriculum vitae au : rh@laclefdusommeil.ca

laclefdusommeil.ca/carrieres/