BRP recherche peintre, soudeur(se), opérateur(ice) de presse et électrotechnicien(ne)

PEINTRE - MÉTIERS SPÉCIALISÉS

Si t’as le goût de changer d’air et d’exercer ton métier dans une entreprise qui prend soin de ses gens, on a un poste de peintre qui va t’aller comme un gant. Passe pas par quatre chemins, on a ici un poste de peintre parfait pour toi.

Des avantages qui tiennent la route

Un salaire concurrentiel selon l’expérience de 23,23$/h à 30,56 $/h (plus prime de soir de 1,15$) ;

Un programme de bonification;

Un généreux régime d’assurances collectives et d’épargne retraite;

Des congés fériés, des vacances et des congés mobiles avantageux;

Un programme d’escompte sur les véhicules et accessoires;

Des repas santé à bas prix;

Et surtout, une gang qui a beaucoup de fun à travailler ensemble.

Des journées toujours le fun

Pendant ton quart de travail, tu vas :

Peindre et réparer des pièces avec un procédé de peinture liquide;

Appliquer de la peinture en poudre avec un procédé d’application électrostatique;

Aspirer le surplus de poudre occasionné par le procédé aux endroits spécifiés;

Sabler et préparer les surfaces à peinturer;

Opérer les systèmes de convoyeur automatisé;

Effectuer des tests chimiques de bassins.

Les exigences du poste

DEP en carrosserie ou une AEP en peinture industrielle;

De la disponibilité pour travailler sur le quart de soir.

SOUDEUR (SE) - MÉTIERS SPÉCIALISÉS

Si t'as le gout de changer d'air et d'exercer ton métier dans un environnement de travail propre et sécuritaire, passe par par quatre chemin, on a ici un poste de soudeur(se) parfait pour toi.

Des avantages qui tiennent la route

Un salaire concurrentiel selon l’expérience de 23,23 $/h à 30,56 $/h (plus prime de 1,15 $ de soir et de 1,79$ de nuit);

Un programme de bonification;

Un généreux régime d’assurances collectives et d’épargne retraite;

Des congés fériés, des vacances et des congés mobiles avantageux;

Un programme d’escompte sur les véhicules et accessoires;

Des repas santé à bas prix;

Et surtout, une gang qui a beaucoup de fun à travailler ensemble.

Des journées toujours le fun

Pendant ton quart de travail, tu vas :

Réaliser des travaux de soudure au MIG et au TIG sur des pièces ou des parties de véhicules récréatifs;

Assurer la qualité et la conformité des pièces;

Travailler avec des outils à la dine pointe de la technologies dans une usine 4.0;

Participer en équipe à la résolution des problèmes techinques.

Les exigences du poste

DEP en soudage-monage ou un AEP en soudure;

De la disponibilité pour travailler sur le quart de soir.

OPÉRATEUR (ICE) DE PRESSE - MÉTIERS SPÉCIALISÉS

Si t'aime travailler en équipe, que tu as le gout de changer d'air et d'exercer ton métier dans un environnement de travail propre et sécuritaire, passe pas par quatre chemins, on un poste de d'opérateur de presse qui sera répondre à tes attentes.

Des avantages qui tiennent la route

Un salaire concurrentiel selon l’expérience de 23,23 $/h à 30,56 $/h (plus prime de 1,15$ de soir et 1,79$ de nuit)

Un programme de bonification;

Un généreux régime d’assurances collectives et d’épargne retraite;

Des congés fériés, des vacances et des congés mobiles avantageux;

Un programme d’escompte sur les véhicules et accessoires;

Des repas santé à bas prix;

Et surtout, une gang qui a beaucoup de fun à travailler ensemble.

Des journées toujours le fun

Pendant ton quart de travail tu vas :

Opérer une presse, une plieuse ou une cellule robotisée. Ces tâches peuvent demander un effort physique et être routinières;

Installer et ajuster des outillages;

Respecter les critères de qualité demandés au plan d'inspection et/ou au dessin. Vous devrez mesurer des pièces.

Participe aux activités d'amélioration continue et préconise le travail d'équipe;

Observe toutes les règles de sécurité établies.

Les exigences du poste

DEP ou AEP incluant de la lecture de plan ou métrologie;

Disponible à travailler sur le quart de soir.

MÉCANICIEN (NE) - MÉTIERS SPÉCIALISÉS

Si t'as le gout de changer d'air et d'exercer ton métier dans un environnement de travail propre et sécuritaire, passe pas par quatre chemins, on un poste de mécanicien(ne) qui sera répondre à tes attentes.

Des avantages qui tiennent la route

Un salaire concurrentiel selon l’expérience de 23,23 $/h à 30,56 $/h (plus prime de 1,15$ de soir et 1,79$ de nuit)

Un programme de bonification;

Un généreux régime d’assurances collectives et d’épargne retraite;

Des congés fériés, des vacances et des congés mobiles avantageux;

Un programme d’escompte sur les véhicules et accessoires;

Des repas santé à bas prix;

Et surtout, une gang qui a beaucoup de fun à travailler ensemble.

Des journées toujours le fun

Tu auras la chance de :

Vérifier, détecter, réparer les défectuosités générales et compléter au besoin des parties d'assemblages sur les Spyder et Motoneiges Ski Doo;

Déployer ton expertise sur nos véhicules qui sauront créer de la passion à nos clients;

Supporter les différents secteurs de l'assemblage lors des opérations quotidiennes;

Faire preuve de rigueur et de qualité pour assurer le meilleur produit qui soit.

Les exigences du poste

D.E.P en mécanique automobile ou DEP en mécanique de véhicules légers.

ÉLECTROTECHNICIEN (NE)

Si t'as le gout de changer d'air et d'exercer ton métier dans un environnement de travail propre et sécuritaire, passe pas par quatre chemins, on un poste d'Electrotechnicien qui sera répondre à tes attentes.

Des avantages qui tiennent la route

Un salaire concurrentiel selon l’expérience de 26,20 $/h à 34,59 $/h (plus prime de 1,15$ de soir et 1,79$ de nuit);

Un programme de bonification;

Un généreux régime d’assurances collectives et d’épargne retraite;

Des congés fériés, des vacances et des congés mobiles avantageux;

Un programme d’escompte sur les véhicules et accessoires;

Des repas santé à bas prix;

Et surtout, une gang qui a beaucoup de fun à travailler ensemble.

Des journées toujours le fun

Tu auras la chance de :

Calibrer, entretenir et réparer, de manière sécuritaire, différents équipements de production;

Entretenir, installer et programmer des éléments d’instrumentation et de contrôle, de robotique, ainsi que des automates programmables;

Participer à l'installation, à la conception ou à la modification (de nature électrique, électronique et informatique) d'équipement nouveau ou existant;

Développer une expertise technique pour la résolution de problèmes et l’amélioration continue des équipements.

Les exigences du poste