Constructions Christian Belleau - Postes à combler

Postes à combler – tous les descriptifs sont sur le site web : https://www.ccbinc.ca/emplois/

Adjoint(e) à la direction

Adjoint(e) administratif(ive) – remplacement de congé de maternité

Technicien(ne) comptable

Responsable des dossiers de ventes

Estimateur(trice)-Acheteur(trice) sénior

Dessinateur(trice) sénior

Contremaitre en construction d’immeubles locatifs

Chargé(e) de projet & gestionnaire de parc immobilier

Responsable du service après-vente

Conséquence directe de leur succès, Constructions Christian Belleau emménage dans moins d’un mois dans leur nouveau bureau. Un nouvel environnement innovateur et hyper stimulant ! Qui dit nouveau bureau, dit nouveaux espaces. Des espaces créés spécialement pour agrandir leur superbe équipe ! Les projets se multiplient, ils ont besoin de monde pour se joindre à eux! Tant à l’administration qu’à l’exécution, ils proposent de belles opportunités d’emplois ! Tu as envie de te joindre à une équipe d'enfer, dans un milieu stimulant, où les projets abondent et où le dépassement et l'esprit d'équipe sont à l'honneur ? Envoie ton CV à emplois@ccbinc.ca