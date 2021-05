Tu aimes quand ça bouge ? Tu cherches un travail avec un horaire stable, de jour, en semaine ?

Deviens journalier pour Canards du Lac Brome à son usine de Val des Sources.

Salaire de 17$ à 20$ de l’heure !

Possibilité d’avancement, navette disponible à partir de Sherbrooke et Windsor, formation et plus !

Tu as déjà travaillé chez Canards du Lac Brome ? Ton ancienneté sera reconnue à 100 %.

On reconnait aussi ton expérience dans le domaine alimentaire !

Postule à canardsdulacbrome.com/carrieres ou appelle Laury au (819) 879-4825 poste 243.