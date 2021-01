Électro-5, un employeur de choix

Entreprise de distribution de produits en automatisation, robotique, contrôle, instrumentation et électronique, Électro-5 rivalise avec les grands joueurs nationaux de la distribution de produits technologiques industriels.

Depuis 30 ans, l’entreprise sherbrookoise se distingue en offrant une vaste sélection de marques et de produits, un service client personnalisé et efficace, des solutions innovantes et imaginatives.

Pour demeurer chef de file dans un secteur d’activité très spécialisé, Électro-5 mise sur des produits de qualité supérieure, performants et sécuritaires, mais aussi sur le savoir-faire de son équipe, sa capacité d’innovation et sa créativité.

Si vous cherchez un emploi dans un domaine d’avenir en forte croissance et que vous souhaitez vous joindre à une équipe renouvelée, dynamique et soucieuse du succès de sa clientèle , envoyez votre CV dès maintenant à carriere@electro5.com.

Voici les postes qui sont offerts actuellement :