eSolutions ameublement embauche !

Fondé en 2021, eSolutions ameublement est la meilleure solution de commerce électronique en Amérique du Nord pour le mobilier résidentiel et commercial. Nous remettons en question le statu quo en améliorant notre efficacité et en créant des solutions et des procédés innovants afin d’offrir les meilleurs produits et services à nos clients. Notre mobilier rehausse l’expérience client, depuis l’achat en ligne jusqu’à la livraison, l’assemblage et l’utilisation des produits. Nous nous entraidons les uns les autres ainsi que les communautés dans lesquelles nous vivons en adoptant une attitude positive, un réel engagement et des pratiques durables et respectueuses envers l’environnement.

Offre d’emploi :

Commis comptable

Poste de production – quart de nuit (Lac-Mégantic)

Opérateur – Quart de fin de semaine (Lac-Mégantic)

Designer UX/UI du commerce électronique

Intégrateur Web

Gestionnaire du marchandisage e-commerce

Analyste financier – rapports statutaires et contrôles internes

Technicien service à la clientèle – retour clients

Artiste 3D

Postulez ici.