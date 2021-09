Groupe Pal Plus embauche !

Les avantages PAL+

Expérimente la vie PAL+

La vie PAL+, c’est un mélange de plaisir, de moments de grand bonheur et de collègues dynamiques et talentueux. Si tu cherches le « mix » parfait entre la ville et la campagne, la zénitude de la vie sportive et de plein air, la proximité entre la maison et le travail, et la majestuosité du paysage... Et bien ici, il y a un peu de tout! Et surtout, il y a de la place pour des gens ambitieux.

Pour connaître les 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗼𝗶𝘀 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗹𝗲𝘀 et les 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲𝘀 𝗣𝗔𝗟+ https://www.laviepalplus.com/carrieres

Grâce à la force de notre regroupement, nous pouvons t’offrir plusieurs avantages, notamment :

Gym gratuit;

Rabais dans toutes nos entreprises;

Assurances collectives;

Rémunération compétitive;

Horaires flexibles;

Conciliation famille-travail ou études-travail;

Possibilités d’avancement;

Etc.

Le tout dans un milieu de travail exceptionnel… C’est l’expérience VIP comme on dit chez nous!

Également, nous cherchons des candidats et candidates reconnus pour leurs valeurs humaines et qui adhéreront à nos valeurs d’entreprise, soit respect, intégrité, rigueur et empathie (R.I.R.E.)

Si tout ça te parle, on veut te rencontrer : écris-nous dès maintenant!