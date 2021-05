Livreur-vendeur recherché (Secteur Lac-Mégantic)

La Fromagerie La Chaudière est à la recherche d'un livreur-vendeur (temps plein) pour desservir la magnifique région de Lac-Mégantic, en plus de faire des transports inter-régionaux. Envie de te joindre à la grande famille Skouik!Skouik!?

Nous sommes toujours à la recherche de gens passionnés, autonomes et responsables comme toi! 😉



Qualifications et critères requis:

🧀 Posséder un permis de conduire de classe 3 et un excellent dossier de conduite;

🧀 Avoir de fortes aptitudes en relations interpersonnelles;

🧀 Être responsable, autonome et dynamique;

🧀 Faire preuve de rigueur et de diplomatie;

🧀 Détenir des connaissances de base en informatique;

🧀 Être apte à travailler tôt le matin.



Description et sommaire du poste:

🧀 Assurer la livraison des produits en offrant un excellent service à la clientèle;

🧀 Maintenir les inventaires chez les clients et procéder à la prise de commandes;

🧀 Faire la facturation des commandes;

🚚 Port d'attache : Lac-Mégantic



Envoie ta candidature à : rh@fromagerielachaudiere.com à l’attention de Julie Lamontagne

Ou viens nous rencontrer au 3226, rue Laval, Lac-Mégantic, Qc. G6B 1A4

Site Web : fromagerielachaudiere.com