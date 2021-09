Owl’s Head recrute !

La vie PAL+, c’est un mélange de plaisir, de moments de grand bonheur et de collègues dynamiques et talentueux. Si tu cherches le « mix » parfait entre la ville et la campagne, la zénitude de la vie sportive et de plein air, la proximité entre la maison et le travail, et la majestuosité du paysage... Et bien ici, il y a un peu de tout! Et surtout, il y a de la place pour des gens ambitieux.