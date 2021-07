Tu as envie de vivre une nouvelle expérience de travail où règnent respect, souplesse, esprit d’équipe et où l’être humain est au cœur des préoccupations de l’entreprise?



Ne cherche plus, on embauche des joueurs d’équipe comme toi chez Physipro !

Physipro est une équipe sherbrookoise qui fait la différence dans la vie des gens à mobilité réduite internationalement.

Journalier, Assembleur de fauteuil roulant, Ébéniste ou équivalent : Physipro a un poste pour toi!

Tu auras la possibilité de travailler sur un quart de jour en semaine, et ce sur 4 ou 5 jours.

Physipro offre des avantages sociaux intéressants suite à ta probation.

Fais parvenir ton CV à : Rh@physipro.com.



