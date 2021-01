Poste de journalier de production recherché

JOURNALIER DE PRODUCTION

WTG20-59

Poste à combler : 20 Permanents

Lieu(x) : Waterville, Coaticook

Poste ouvert : 2021-01-04 au 2021-03-26

Description

Diverses tâches de production (Opération de presses de moulage, opérations secondaires et connexes, etc.)

Exigences

DES (non terminé)

Doit être disponible sur tous les quarts de travail (jour, soir et nuit)

Doit être disponible pour toutes les usines de l'employeur (Waterville et Coaticook)

Expérience en usine (un atout)

Informations pertinentes

Taux horaire à l’embauche : 17,85 $, possibilité d’atteindre 22,45 $ selon le poste

+ Prime de soir : 0.60$, prime de nuit : 1,00 $.

Venez profiter de nos nombreux avantages : Programme d’assurances collectives très avantageux! Possibilité de banquer jusqu’à cinq jours de vacances supplémentaires! Régime de retraite Programme d’aide aux employés Rabais corporatif Environnement de travail propre et axé sur la santé et sécurité



Les postulants doivent être disponibles sur tous les quarts de travail (jour, soir et nuit) et doivent être disponibles pour nos deux usines (Waterville et Coaticook)

Pour plus de détails ou pour postuler : www.watervilletg.com/carrieres/

Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées